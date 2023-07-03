Cami kubbesindeki yavru leylekler ilk kez görüntülendi

Yalova Altınova Merkez Camii kubbesinde dünyaya gelen 3 leylek yavrusu, ayaklanıp yuvanın dışına çıkmaya başladı.

253 kuş türüne ev sahipliği yapan Yalova’nın Altınova Belediyesi, uzun yıllardır Merkez Cami kubbesinde konaklayan ve bu yıl kuluçkaya yatan Leylek için Nisan ayında özel yuva yapmıştı. Yuvada dünyaya gelen 3 yavru leylek, ilk kez görüntülendi.

Leyleklerin gelişimi hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Nisan ayının başında Yalova Altınova Merkez Camii kubbesinde kuluçkaya yatan Leylek çiftinin kurmuş olduğu yuvanın fırtınada dağılması sonucu Altınova Belediyesi kuluçka platformu hazırlayarak hassasiyetle kubbeye yerleştirmişti. Bu yuvada yavrularını dünyaya getiren anne leylek yavrularını besleyip büyütmeyi başardı. Ayaklanıp yuvanın dışına çıkan yavru leylekler cami

kubbesinde görüntülendi. Anne ve 3 yavru leyleğin yakından takip edildiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yuvasını biz yaptık, ismini birlikte koyalım. Bereketin simgesi kabul edilen leylek dostumuz ve yavrusu da Altınova’mıza bereket getirsin” dedi.