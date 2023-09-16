Camide alkol alan gencin halası: 'Çocuk arkadaş kurbanı oldu, arkadaşlarının doldurmasıyla yapmış'

İstanbul Ataşehir’de bir camide alkol alırken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan genç, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Konuyla ilgili konuşan gencin halası, “Çocuk arkadaş kurbanı oldu diyebilirim, arkadaşlarının doldurmasıyla yapmış” dedi.

Ataşehir’de bir camide alkol alırken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan S.Y.Ö., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kartal ilçesinde bir adreste yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen S.Y.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Y.Ö.’nün halası Ayser Özbakır olayla ilgili konuştu. Hala Özbakır, “Yapılan bir yanlış var, biz farkındayız. Çocuğumuz da yanlışının farkında. Henüz yeni 18 yaşına girdi. Annesinin yanından ayrılmaz. Bu sosyal medya üzerinden bir takım arkadaşlar edinmiş. Onu dinden soğutan yani ateist olması yönünde konuşmuşlar. Daha yeni 18 yaşında, hiçbir partiye filan üye değil. Oy bile kullanamadı. Çocuk arkadaş kurbanı oldu diyebilirim, onların doldurmasıyla yapmış. Çocuk kurban. Öncelikle o kişiler bulunmalı ki İslam zarar görmesin. Çok üzgün, ailesi de üzgün şu anda. Zaten hem ailesi hem de çocuk böyle değil, arkadaş kurbanı oldu. Yazılan çizilenler yalan ve abartılı" diye konuştu.