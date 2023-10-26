Camide çıkan yangın panik oluşturdu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde caminin kürsüsünde çıkan yangın, cami personeli ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde caminin kürsüsünde çıkan yangın, cami personeli ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalı Mahallesi’ndeki Ulu Camii’nin kürsüsünde yangın çıktı. Dumanları gören personel yangına müdahale ederken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının kürsüde bulunan ses sisteminden çıktığı belirlenirken, hususa ilişkin inceleme başlatıldı.