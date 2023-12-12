Camiden ayakkabı hırsızlığı kamerada
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki Yeni Fatih Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami cemaatinin yatsı namazına başlamasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi, etrafını kontrol ederek kimsenin olmadığından emin olunca 2 dakika arayla birer çift ayakkabı çaldı.
Caminin tuvaletlerine giderek burada ayakkabısını çaldığı ayakkabı ile değiştiren şüpheli, daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Ayakkabısı çalınan vatandaşların şikâyeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri ise hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.