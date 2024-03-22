Camiden evine giderken dengesini kaybeden bisikletli otomobile çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde camiden evine bisikleti ile gittiği esnada dengesini kaybeden yaşlı adam otomobile çarparak yaralandı.

Camiden evine giderken dengesini kaybeden bisikletli otomobile çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde camiden evine bisikleti ile gittiği esnada dengesini kaybeden yaşlı adam otomobile çarparak yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Uzunçınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden evine bisikleti ile gittiği esnada dengesini kaybeden H.C. (65), o sırada arkasından gelen otomobilin aynasına çarparak yere düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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