Camiden ve okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde cami ve ilkokuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri camiden ve okuldan yapılan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde her iki olayında şüphelisi E.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli E.D’nin 26 farklı hırsızlık ve 1 kasten yaralamadan aranması olduğu tespit edildi. E.D. günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.