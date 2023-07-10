Camiler bir bir kapandı, cemaat mağdur oldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde uzun süredir restorasyon çalışmaları sebebiyel kapalı olan Balıkpazarı Camii’nden sonra depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile boşaltılan Kayıkhane Hacı Kerim Camii’de ibadete kapatılınca, bölge cemaati mağdur oldu.

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde bulunan Balıkpazarı Camii’nde çalışmalar, 2021 yılı Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale neticesi törenle başlamıştı. Dönemin Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz törene katılmıştı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı ve depremde zarar gördüğü için daha önce yıkılan minare dahil tüm projenin bitirilerek, caminin en geç 1 yıl içerisinde ibadete açılacağı sözü verilmişti. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kontrolörlüğünde başlatılan çalışmaların bir yılda tamamlanacağının duyurulmasına rağmen restorasyon çalışması bir türlü tamamlanmadı. Uzun süre çalışmaların durduğu camide, daha sonra Vakıf Katılım Bankası tarafından çalışmalar üstlenildi. Cami çevresinin reklam panoları ile kapatılmasına rağmen, uzun süre geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yine gerçekleştirilmedi. Çalışmalar bir türlü tamamlanmayınca, cemaatin müracaatı neticesinde cami avlusuna konulan 20 metrekarelik bir konteynerde, cemaat uzun süredir vakit namazlarını zor şartlarda kılmak zorunda kaldı.

İkinci Cami’de ibadete kapatıldı

Balıkpazarı Mahallesi’nde açılmayan cami krizi yaşanırken cemaat, Kayıkhane Mahallesi’nde bulunan Hacı Kerim Camii’de ibadetlerini gerçekleştirmeye başladı. 6 Şubat depremleri sonrası yapılan test sonucu depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Mart ayında Hacı Kerim Camii’de ibadete kapatıldı. Hacı Kerim Cami’nin de ibadete kapatılması sonucunda 4 aydır hırsızların uğrak mekânı hâline gelen camiden mikrofon, hoparlör, merkezi ezan sistemi ve birçok elektronik cihazın çalındığı iddia edildi.

Cemaat mağduriyetin giderilmesini istiyor

Her iki caminin ibadete kapalı olması sebebiyle Balıkpazarı, Orhaniye ve Kayhan mahallelerinde ikamet eden cemaatin ibadet edebileceği bir cami kalmamış oldu. Kurtuluş Savaşı sonrası kiliseden camiye çevrilerek, bir fetih nişanesi olarak minare de kazandırılan ve Gemlik’in Ayasofyası olarak nitelendirilen Balıkpazarı Camii ve Kayıkhane Mahallesi’nde bulunan Hacı Kerim Camii’nin ne zaman ibadete açılacağı, Gemlik cemaati ve kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.