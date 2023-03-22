Camiler Ramazan'a hazır

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde camilerde dip bucak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler kent genelindeki tüm camilerde yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda, halılar, kapı ve pencere camları, mihrap ve mimberler elden geçirildi, temizlenmemiş bir köşe bırakılmadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan ayı boyunca ve ardından bayram süresince vatandaşların camilere yoğun ilgi göstereceğini hatırlatarak, kalabalık ortamlarda hijyenik koşulların sağlanması için titiz bir çalışma yapıldığını söyledi. Başkan Ergin, Ayvalıklıların Ramazan ayını huzur içinde geçirmelerini dileyerek, “Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.