Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği olarak Kur'an okundu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Kur'an ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği olarak Kur'an okundu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Kur’an ziyafeti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu.

Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayıboyu Camiinde Kur’an- ı Kerim ziyafeti yapıldı. Mevlid-i Şerif akabinde Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Dini Mübin-i İslam’a hizmet etme gayesiyle ömrünü camilere adamış vefat eden din görevlileri için dua etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği olarak Kur'an okundu