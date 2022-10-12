Camiler ve Din Görevlileri Haftası Silivri'de Kutlandı

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Silivri’de düzenlenen kahvaltı programı ile kutlandı. Şöhret Restoran’da düzenlenen etkinliğe; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İlçe Müftülüğünde görevli vaiz, vaize, imam, müezzin ve idari personel katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda başlayan kahvaltı etkinliği yapılan konuşmalar ve okunan dualar ile devam etti.

SAĞLAM: “DİN GÖREVLİLERİMİZ HALKIN DOĞRU BİLGİYE ULAŞMASINI SAĞLIYOR”

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam, “Öğretmenlikleriyle halkımızın doğru bilgiye ulaşmalarını ve gönül rahatlığıyla ibadet etmelerini sağlayan cami görevlilerimize, Kuran Kursu görevlilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Tolga Toğan’a ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Camiler ve Din Görevlileri Haftamız hayırlara vesile olsun.” dedi.

YILMAZ: “CAMİLER MEDENİYETİMİZİN KALBİDİR”

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bu yıl ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ teması ile kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı hep birlikte idrak ediyoruz. Medeniyetimizin kalbi olan camilerimiz; bu medeniyete ruh katan, mahrem katan ve ruhumuzu bir tutan mabetlerimizdir. Camilerimiz, ilmin ve kültürün yaşadığı, yaşatıldığı ve bir sonraki nesillere nakledildiği merkezlerdir. Camilerimiz tarih boyunca sadece bir ibadethane değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve ticari hayatın merkezi olmuştur. Örneğin; Sevgili Peygamberimiz hicret ettiğinde kendisine bir ev yapılması teklif edilmiştir. Evin inşaatına başlanacakken Peygamberimiz daha öncesinde bir mescit yapılması gerektiğini ifade etmiş ve Mescid-i Nebevi’yi inşa ettirmiştir. Bu mescit o tarihlerde duaların ve namazların kılındığı bir mescit olmasının yanı sıra; dulun, yetimin, fakirin, fukaranın korunup kollandığı, savaş planlarının dahi yapıldığı bir yönetim merkezi olmuştur. Ecdadımız Osmanlı da fütuhat yollarına birçok cami, medrese, hanlar, hamamlar inşa etmiş ve fethettiği şehirlerin tam kalbine bir cami inşa etmiştir. Bütün sosyal, kültürel ve ticari hayat da bu camilerin etrafında yeşermiştir. Rabbimiz de yüce kitabı Kuran-ı Kerim’de ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman edenler, namazını dosdoğru kılanlar, zekât verenler ve yalnızca Allah’tan korkanlar inşa eder’ ifadesiyle esasında camilerin önemine büyük bir vurgu yapmıştır. Bu haftamızın temasının bir konusu da irşattır. İrşat sözcük anlamıyla; manen aydınlatma, hak yolunu gösterme, gafletten uyandırma ve uyarmadır. Bütün din görevlilerimiz de irşat yolunun erleri ve askerleridir. Toplumun manen aydınlatılması konusunda çok ciddi alışmalar yürütülmektedir. Ben bu nedenle tüm din görevlilerimize şükranlarımı sunuyor; Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: CAMİLERİMİZ TARİHİMİZİN VE KÜLTÜRÜMÜZÜN SİMGESİDİR”

Başkan Yılmaz’ın ardından bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bugün İslam coğrafyası ve Ortadoğu coğrafyasına baktığımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızın güzide personelinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Yıllar önce kurulan bu teşkilat yüce dinimizin Peygamberimizin sünnetine en uygun şekilde öğretilmesi konusunda çok kıymetli vazifeler üstlenmiştir. Camilerimiz ise tarihimizin ve kültürümüzün simge yapıları olan dini mabetlerimizdir. Camilerimiz, kıyamete kadar milletimizin bir parçası olmaya devam edecektir. Kıymetli din görevlilerimiz de ebediyete kadar milletimize hizmet etmeyi sürdüreceklerdir. Ben tüm görevlilerimize şükranlarımı sunuyor; Gaziler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum.” diye konuştu.