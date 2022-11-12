Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı

Olay, dün İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü. Öte yandan şahsın Kur’an-ı Kerim’e tekme attığı anlar ise izleyenlere ‘bu kadarına pes’ dedirtti. İmamım şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.