Çamlıdere Barajı'ndan su taşıyan ana isale hattı yenileniyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkente içme ve kullanma suyu sağlayan Çamlıdere Barajı’ndan kente su taşıyan ana isale hattını yenilemek için harekete geçti. Dev yatırım ile artık ömrünü tamamlayan eski beton boru hattının yerine yaklaşık 32 kilometrelik çelik içme suyu ana iletim hattı inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlilere uzun yıllar hizmet sağlayacak dev bir yatırım için daha kolları sıvadı. ASKİ, 1987 yılında inşa edilen, kent merkezinin en önemli su kaynağı olan Çamlıdere su temin sisteminin artık servis ömrünü tamamlayan, su arz güvenliği bakımından ciddi risk oluşturuyor. 2 bin 200 milimetre çapındaki ön gerilmeli beton boru hattını çelik boru hattıyla yenileyecek.

ASKİ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JİCA) ortaklığında, uluslararası finansman ile gerçekleştirilecek proje kapsamında yaklaşık 32 kilometrelik (31 bin 600 metre), 2 bin 200 milimetre çapında çelik içme suyu ana iletim hattı inşa edecek. Projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte Ankara’nın uzun dönem sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından süreklilik sağlanacak.

ASKİ, uluslararası ihaleye ilişkin ön yeterlilik sürecini başlattı. İhale süreci ile ilgili bilgilere “https://www.aski.gov.tr/tr/Ihale.aspx” resmi adresinden ulaşılabilir.