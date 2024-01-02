Çamlıdere'de iki ahşap ev alevlere teslim oldu

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde sabaha karşı iki ahşap evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ahşap evlerde şans eseri yaralanan olmadı.

Çamlıdere'de iki ahşap ev alevlere teslim oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde sabaha karşı iki ahşap evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ahşap evlerde şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, Dörtkonak Mahallesi Yukarı Dörtkonak Küme Evleri’nde meydana geldi. Sabaha karşı ahşap bir köy evinde çıkan yangın büyüyerek yandaki eve de sıçradı. Meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında iki ahşap ev tamamen yanarken can kaybı yaşanmadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.