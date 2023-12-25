Çamlıdere'de kaçak kızıl geyik avlayanlara suçüstü

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kaçak kızıl geyik avlayan 6 kişi yakalandı.

Çamlıdere'de kaçak kızıl geyik avlayanlara suçüstü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde kaçak kızıl geyik avlayan 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parklar Şefliği Av Koruma ekiplerince Çamlıdere ilçesinde kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak ilinden geldikleri öğrenilen ve kaçak şekilde kızıl geyik avladıkları tespit edilen Barış B., Fevzi B., Hakkı A., İsmail C., Hasan A., Ozan A. hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefetten 500 bin TL Ceza kesildi.