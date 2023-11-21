Çamlıdere'de yangında hayatını kaybeden 2 genç toprağa verildi

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden gençler toprağa verildi.

Ankara’nın Çamlıdere ilçesi Dörtkonak köyünde, bir evde çıkan yangında Mehmet Atasoy ve Emre Değer hayatını kaybetmişti. Atasoy ve Değer’in cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Burada yapılan işlemlerin ardından iki gencin cenazesi ailelerine teslim edildi ve Dörtkonak köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gençler toprağa verildi.