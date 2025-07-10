Çamlıtepe Spor Kompleksi için ihale gerçekleştirildi

Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi’nde yapılması planlanan Mahalli Spor Tesisleri’nin ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyetin 62 milyon 145 bin TL olduğu proje için 6 firma teklif verdi.

Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesinde yapılması planlanan Mahalli Spor Tesisleri’nin ikmal inşaatı için ihale gerçekleştirildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte, yaklaşık maliyeti 62 milyon 145 bin 635,59 TL olarak belirlenen proje için 6 firma teklif verdi.

İhale Komisyon Başkanlığı’nı Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu üstlenirken, komisyon üyeleri de ihalede hazır bulundu. EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihalede verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirmeye alındı. Teklifler ve yeterliliklerin incelenmesi sonrasında da kazanan firmaya tebliğ edilecek ve çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacak.

İhaleyle ilgili değerlendirmede bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çamlıtepe Mahallemizde hayata geçireceğimiz bu yeni spor tesisi, sadece bir yapıdan ibaret değil. Gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirecek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bir sosyal yatırımdır. Mahalle kültürünü güçlendirecek, çocuklarımızın sporla büyümesine katkı sağlayacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.