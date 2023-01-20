Çan Anadolu Lisesi inşaatı incelendi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde inşaatı devam eden Çan Anadolu Lisesi incelendi.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Atatürk Mahallesi’nde yapılan, yaklaşık 6 bin 500 metrekare alana sahip ve 24 dersliği bulunacak olan Çan Anadolu Lisesi inşaatını inceledi. Okul tamamlandığında beden eğitimi salonu, 180 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar dersliği, görsel sanatlar dersliği, müzik dersliği, rehberlik servisleri, öğretmen ve zümre odaları, idari kısım, 150 metrekare yemekhane, 100 metrekare kantin ve fizik laboratuvarı gibi alanlara sahip olacak. Bunların yanı sıra, okul bahçesinde halı saha ve tribün kısmı bulunacak. İnceleme esnasında İnşaat Mühendisi Cem Küçük ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Gürdal, Çan Anadolu Lisesinin Çan’a ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.