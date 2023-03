Can Ata Kıraç Kimdir

Can Ata Kıraç, 1927 yılında Ankara'da doğan bir yönetici ve iş adamıdır. Eğitim hayatını Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1949-50 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yapmıştır. 1957 yılında Vehbi Koç'un da ortağı olduğu İzmir'deki Egemak şirketinde müdür yardımcısı olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra müdür olarak devam etmiştir. 1963 yılında Koç Holding'in kurucu ortakları arasına katılmış ve İstanbul'daki otomotiv grubunda çalışmaya başlamıştır.

1991 yılında kendi isteğiyle Koç topluluğundan emekli olmuştur. Kardeşi İnan Kıraç da Koç Holding'de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. İnan Kıraç da aynı şekilde Galatasaray Lisesi'nde eğitim almıştır. Sonrasında eğitimine Londra'da devam etmiştir. 1981 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı'nı kurarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucuları arasına katılmıştır. İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı olan Suna Kıraç ile evlenmiş ve İpek adında bir kız evlat edinmişlerdir.

Can Ata Kıraç, yazdığı kitaplarla da tanınan birisidir. Kolajlı Taşlamalar adlı eserinde fotoğraf gerçekçiliği ile karikatür esprisi ve Can Kıraç'ın hayal dünyası ve yaşamıyla birleşince eğlenceli fotomontajlar ortaya çıkmıştır. Anılar Olaylar adlı kitabında da Koç Holding'deki çalışma hayatından kesitler yer almaktadır.

Can Kıraç'ın Atatürk ile ayrı bir bağı vardır. Atatürk, Can Kıraç'ın ismini koymuş ve onu kalbinde ayrı bir yere sahip olarak anmıştır. İnan Kıraç da birçok vakıf ve kuruluşta üye olarak yer almış ve yaptığı işlerle saygınlık kazanmıştır.

İnan Kıraç ve Can Ata Kıraç, Koç Holding'in başarılı bir şekilde yönetilmesinde önemli roller oynamışlardır. Ayrıca, eğitim alanında da önemli çalışmalar yapmışlardır. İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Vakfı'nı kurarak eğitim alanında fark yaratmış ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer almıştır. Can Ata Kıraç ise, fotoğraf gerçekçiliği ile karikatür esprisi ve hayal dünyasını birleştirdiği Kolajlı Taşlamalar kitabıyla sanat dünyasında adından söz ettirmiştir.

Can Ata Kıraç'ın Vehbi Koç hakkında yazdığı Anılarımla Patronum Vehbi Koç kitabı, Koç Holding'in kuruluş dönemini anlatması açısından önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Kitapta, Vehbi Koç'un hayatı ve iş dünyasındaki başarıları hakkında anekdotlar yer alır. Bu kitap, Koç Holding'in tarihinde önemli bir yere sahip olan Vehbi Koç'un hayatını anlamak için okunması gereken bir eserdir.

Can Ata Kıraç, iş hayatındaki başarıları ve sanat dünyasındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin saygın iş adamları ve sanatçıları arasında yer almıştır. Ayrıca, Alzheimer hastalığına yakalanmış olan eşiyle ilgili bir yazı yazarak bu konuda farkındalık oluşturmuştur. Can Ata Kıraç ve İnan Kıraç, Koç Holding ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamış ve örnek birer iş insanı olarak anılmaktadır.

