Çan'da 'Meme Kanseri Farkındalık Semineri' düzenlendi

Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadınlara özel bilgilendirme semineri düzenlendi. Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından kurumda bulunan son teknoloji mamografi cihazı tanıtıldı. Meme Kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nilay Baran Madan, “Meme kanseri erken teşhis edildiğinde, tedavi şansı önemli ölçüde artar. Bu nedenle, her yıl ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilir, bu ay boyunca meme kanseri hakkında bilinçlenmeyi ve erken teşhisin önemini vurgulamayı amaçlarız. Kurumumuzda da bulunan son teknoloji mamografi cihazı ile kanser taramalarını yapıyoruz. 40 ve 69 yaş arası tüm kadınlar KETEM birimimizden ücretsiz olarak randevu oluşturabilirler. Merkezimizde yapılan kanser taramaları sonrasında pozitif veya şüpheli olan hastalarımızı ileri tetkikler için hastanelerimize yönlendiriyoruz” dedi.

Çan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Z. Kıvılcım Pehlivanoğlu, meme kanserinin erken evrede tespitinin önemine değinerek, “Meme kanserinde erken tanı en önemli konumuz. Her 10 kadından 1’i hayatı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. 20 yaş sonrasında her ay kendi kendine muayene başta olmak üzere 6 ayda bir rutin kontroller de ihmal edilmemeli. Aile öyküsü olan ve risk grubunda olan hastalar ise takiplerini daha sıkı yapmalıdır” diye konuştu.