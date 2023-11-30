Çan'da 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlandı.

Çan'da 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlandı.

Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen anma programında, geçmişten günümüze vefat eden şoförler anısına dualar edildi. Çan Kapalı Pazaryerinde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okundu ve katılanlara pilav ikram edildi. Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Pulluk, “Bu yıl 6’ıncısını düzenlediğimiz geleneksel 30 Kasım Dünya Şoförler günü anma programımızı gerçekleştirdik. Gece gündüz, kar çamur demeden her türlü hava şartlarına inat şoförlük mesleğini icra eden tüm meslektaşlarımın bu özel günü kutlu olsun. Geçmişten günümüze şoförlük mesleği yapıp aramızdan ayrılmış tüm kaptanlarımızın mekanı cennet olsun” dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman