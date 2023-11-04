Çan'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 3 bölgede çıkan orman yangınları yağmur etkisiyle kontrol altına alındı.

Çan ilçesinde Çan Devlet Hastanesi’nin üst kısmındaki ormanlık alanda, Çan’a bağlı Derenti ve Ahlatlıburun köylerinde henüz bilinmeyen nedenle yangınlar çıktı. İhbar üzerine bölgelere Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Gönen Bandırma ve Balıkesir Orman işletme ekipleri ve Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına ekipler karadan müdahale etti.

Müdahale ederken başlayan sağanak yağış, yangının ilerleyişini durdurdu ve söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı. Derenti ve Ahlatlıburun köylerinde çıkan yangınlar ise ekiplerin anında müdahalesi ve köylülerin yardımı ile kontrol altına alındı.