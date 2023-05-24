Çan'da Dörtlü Karışım Yem Bitkisi Projesinin hasadı başladı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Arttırılması amacıyla hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilerek finanse edilen “Baklagil-Buğdaygil Dörtlü Karışım Yem Bitkisi" projesinde verim yüzleri güldürdü.

Kaliteli kaba yem üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Dörtlü Karışım Yem Bitkisi Projesinin hasadı, Çan ilçesine bağlı Helvacı Köyünde düzenlenen tarla gününde Mustafa Pınar’ın tarlasında gerçekleştirildi. Çanakkale İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ, “Baklagil-Buğdaygil dörtlü karışım yem bitkisi projesi çerçevesinde Biga’da 7, Çan ilçemizde 4 olmak üzere 11 üreticimize %100 bakanlık katkılı 1375 kg tohum vererek 110 dekar alanda ekim yaptırdık. Çan İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğünce üreticilerimize 5 çuval içinde 125’er kg olmak üzere toplam 600 kg 4’lü karışım + 2 çuval üre gübresi verildi. Karışım içeriği %35 macar fiğ, %35 yem bezelyesi, %15 triticale ve %15 yulaf olmak üzere 13 Kasım 2022 tarihinde ekildi. Dekardan ortalama 6 ton verim beklenmektedir. Bu yem bitkisi ekilişinin yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edilecektir. Protein oranı %22,5 olan 4’lü karışım yem bitkisi kuru şartlarda başarıyla yetişmekte ve kuru tarım arazilerinin değerlendirmesi, toprağın yapısını düzenlemesi ve veriminin yüksek olması gibi birçok sebepten dolayı önemli bir yem bitkisidir. Karlı bir hayvancılık yapabilmek için hayvanlarımızın tükettiği yemin büyük bir bölümünü kendimiz üretmemiz gerekir” dedi. Düzenlenen Tarla günü programına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Belma Türe, Çan İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Köy Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.