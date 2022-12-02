Çan'da Dünya Şoförler Günü kutlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Dünya Şoförler Günü anma etkinliği düzenlendi.

Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen program, Çan Otobüs terminalinde düzenlendi. Vefat eden şoförler için mevlit okutularak, dualar edildi. Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Pulluk, “Bu anlamlı günde Çan Belediyesi Otobüs terminalinde ebediyete intikal etmiş şoför arkadaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz 5. Geleneksel anma gününde yapılan tüm duaların kabul olmasını temenni ederim. Belediye Başkanımıza, STK Başkanlarına, bizi destekleyen kurumlara tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde daha nice anma günlerinde buluşmak dileğiyle” dedi. Programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıd. Başçavuş Atalay Mutlu, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, şoförler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Katılanlara pişi ikram edildi.