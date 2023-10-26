Çan'da Eski Hastane Sağlıklı Hayat Merkezi olacak

Çan Devlet Hastanesi eski hizmet binası 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 6 Aile Hekimliği kapasiteli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) olarak kullanılacak.

Çan Karşıyaka Mahallesinde bulunan Çan Devlet Hastanesi eski hizmet binasına 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 6 Aile Hekimliği kapasiteli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) yapılması planlanmakta olup, proje alanı İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Çan İlçe Sağlık Müdürü Nilay Baran Madan, Çan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Alpay, AK Parti Çan İlçe Başkanı Sadi Yağlı ve hastane yöneticileri ile incelendi. Sağlıklı Hayat Merkezleri; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. Sağlıklı Hayat Merkezleri toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Sağlıklı Hayat Merkezleriyle; ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi (sağlık danışmanlığı, röntgen, laboratuvar gibi), birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri gibi) erişimi kolaylaştırarak hastaneye yığılmanın önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi; hâlihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi; toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır. İhtiyaç duyulan alanlarda laboratuvar ve görüntüleme alt yapıları oluşturularak halka ve personele yönelik sağlık eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Hareketli yaşam ve doğru beslenmede iyi uygulama örnekleri gösterilerek, sağlık okuryazarlığının arttırılmasına ve sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.