Çan'da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde sabah saatlerinde gökyüzünde oluşan gökkuşağı büyüledi.

Çan'da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
Editör
EditörEditör
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde sabah saatlerinde gökyüzünde oluşan gökkuşağı büyüledi.

Çan ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükpaşa köyü ile Büyükpaşa köyü arasında saat 11.00 sıralarında gökyüzünde sağanak yağışın ardından havanın açması ile gökkuşağı oluştu. Gökkuşağı 5 dakika süre boyunca gökyüzünde görenleri kendisine hayran bıraktı.

Çan'da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
Çan'da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı