Çan'da itfaiye ekipleri yol kenarında yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yol kenarında bulunan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde yol kenarında bulunan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Çan ilçesi Karşıyaka mahallesinde vatandaşlar yol kenarındaki yılanı fark etmesi sonucu Çan Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Karşıyaka mahallesine gelen itfaiye ekipleri yol kenarındaki yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı özel aparatla yakalayıp, doğal yaşam alanına bıraktı.