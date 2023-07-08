Çan'da motosiklet hırsızları tutuklandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosiklet çalan 3 şahıs tutuklandı.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde motosiklet çalan 3 şahıs tutuklandı.
Biga ilçesinden Çan ilçesine gelen N. A., R.G. ve H. A. ilçe merkezinden motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ortak çalışması sonucu şüpheliler Biga ilçesinde yakalanarak Çan ilçesine getirildi.
Çan İlçe Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme sonucu N. A., R.G. ve H. A. cezaevine sevk edildi.