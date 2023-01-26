Çan'da muhtarlara eğitim

Çanakkale’nin Çan ilçesinde muhtarlara aile okulu eğitimi verildi.

Çan Belediyesi Troya Kültür Sanat ve Gençlik merkezinde düzenlenen eğitime katılan mahalle ve köy muhtarları katıldı. Muhtarlara aile okulu projesiyle belirlenen alanlarda eğitim verildi. Bu eğitim ile muhtarların temsil güçlerinin desteklenmesi, aileleriyle iletişimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce yürütülen aile okulu projesi çerçevesinde kursa katılan mahalle ve köy muhtarlarına katılım belgeleri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından verildi.