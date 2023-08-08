Çan'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Çan'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Çan-Bayramiç yolu Hacıkasım mevkiinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çan Alibeyçifliği Köyü Muhtarlığı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğü bildirilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.