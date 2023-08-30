Çan'da orman yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çan'da orman yangını
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çan ilçesine bağlı Koyunyeri göleti mevkiinde saat 14.24 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölge ekipler sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz ve 72 personelle orman yangınını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale devam ediyor.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı