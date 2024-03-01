Çan'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Çan'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyü yakınlarında Tacettin N. idaresindeki 17 ZC 569 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçarak takla attı. Kazada sürücü Tacettin N. ile eşi Vahide N. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vahide N.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.