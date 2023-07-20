Çan'da şizofreni hastasına müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde şizofreni hastasına müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı.

Çan ilçesinde 112 sağlık ekipleri, 33 yaşındaki şizofreni hastası Hakan Ünker’e müdahale etmek için Cumhuriyet Mahallesi Hasan Kafaoğlu sokaktaki ikametine gittiklerinde elinde birçok kesici alet olduğu için polis ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın elinde 2 bıçak, bel kısmında bıçak, elinde bulunan kova içerinde makas ve çekiç bulunur şekilde evden çıkması üzerine ikameti etrafında güvenlik kordonu oluşturdu. Şizofreni hastası Hakan Ünker elindeki bıçaktan birini görevli memura fırlatarak çekiç ile saldırmaya başlaması üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Bıçağı tekrar fırlatması üzerine polis memuru Ali Özdemir tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde bulunan Polis Memuru Okan Korkutan aynı mermi ile ayağından yaralandı. Yaralılar Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.