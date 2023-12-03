Çan'da takla atan traktör ters döndü: 1 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Okçular köyünde traktörün takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Okçular köyünde traktörün takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Okçular köyünde tarlasını çapaladıktan sonra 22 LC 553 plakalı traktörüyle geri dönen Murat Akarçay, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, takla atarak ters dönen traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralı sürücü Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılarak ambulansla Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.