Çan'da Toprak Mahsulleri Ofisi Açıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı.

Çan Ziraat Odası, Çan İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğan Bey Un Fabrikasının iş birliğiyle Çan ilçesine bağlı Çekiçler Köyü altındaki un fabrikasında Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sistemi uygulayacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, “İlçemiz ve Yenice’ de dahil olmak üzere çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacak olan ofisin, tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bereketli bir yıl olsun. TMO çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum” dedi. Ziyaret esnasında Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, İlçe Tarım Müdürü Belma Türe, TMO çalışanları ve Ofise mahsullerini dökmeye gelen Muhtarlar hazır bulundu.