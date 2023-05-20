Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Duman Köyü ile Üvezdere köyü arasında 17 ES 733 plakalı araç sürücüsü Tuğrullah Coşkun virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Tuğrullah Coşkun yaralandı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.