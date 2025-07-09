Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Mesut Hulki Önür Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan P. yönetimindeki 17 HU 181 plakalı aracın park alanından ana yola kontrolsüz çıkması sonucu 17 HJ 722 plakalı motosiklet araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ergün Ekinci hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.