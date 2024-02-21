Çan'da vatandaşlar 'Karbonmonoksit Zehirlenmesi' hakkında bilgilendirildi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, sağlık ekiplerince vatandaşlara yönelik karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda bilinçlendirme amacıyla broşür dağıtıldı. Vatandaşlar ocak, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobaların kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği bilgilendirme çalışmalarında, vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri, muhtemel durumlarda yapılması gerekenler ve özellikle kış aylarında kullanılan ocak, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobaların güvenli kullanımı hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi için alınabilecek önlemler ve düzenli olarak cihazların bakımının yapılmasının önemi vurgulandı.

İlçe genelinde dağıtılan broşürlerde, karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri olarak baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, halsizlik, kusma, göğüs içinde baskı hissi ve bilinç kaybı gibi semptomlar sıralandı. Vatandaşların bu belirtilerle karşılaşmaları durumunda derhal taze hava alanlarına çıkmaları ve acil sağlık hizmetlerinden yardım istemeleri gerektiği belirtildi.

Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan bu bilgilendirme çalışmalarının amacının, vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı dikkatli olmalarını sağlamak ve muhtemel zehirlenme vakalarının önüne geçmek olduğunu ifade etti. Vatandaşların bu konuda daha bilinçli ve dikkatli olmaları hedefleniyor. Yetkililer ayrıca, vatandaşları kış aylarında kullanılan ocak, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobaların bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları konusunda da uyardı ve her türlü önlemin alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.