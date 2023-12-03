Çan'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesi eski cezaevi kavşağında araçlar kırmızı ışıkta beklediği sırada 35 TFH 25 plakalı kamyon, duramayarak önünde bulunan 22 HV 580 plakalı otomobile çarptı. Otomobil de önündeki 17 YR 936 plakalı otomobile ve otomobil 17 EK 039 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Zincirleme kazada hafif yaralanan 17 EK 039 plakalı araçtaki 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.