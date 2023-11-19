Çan'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 19 yaşındaki Serhat Çetin’in hayatını kaybettiği kazada, motosikletin arkadan kamyona çarpması sonucu meydana gelen ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Çan ilçesinde 16 Kasım tarihinde B.B. idaresindeki 17 GC 302 plakalı kamyona arkadan gelen 17 HC 154 plakalı motosiklet sürücüsü Serhat Çetin çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Serhat Çetin, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetin hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazada bir kuruma ait depodan karayoluna çıkan kamyona yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra arkadan gelen motosikletin çarptığı görülüyor. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün görüntülerinde, yol kenarında kaldırımda yürüyen vatandaşların kaza sonrası yardıma koştukları görülüyor.