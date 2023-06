Can dostlar unutulmadı

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde can dostlara mama dağıtımını artırdı. Ekipler, Nilüfer’in 64 mahallesinde birçok noktaya sokak hayvanlarının aç kalmaması için düzenli olarak mama ve su bıraktı.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sokaklarda yaşayan can dostların aç kalmaması için görev başında. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatil süresince can dostlar için Nilüfer’in 64 mahallesinde her gün aralıksız olarak belli noktalara mama ve su bırakıyor. Nilüfer Belediyesi’nin ilçede farklı noktalarda oluşturduğu 68 beslenme odağına ve 47 kedi evine de düzenli olarak mama, su takviyesi yapılıyor ve hijyen kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da sokak hayvanları için belli noktalarda mama dağıtımını tatilde daha sık olarak sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi de bayram tatilinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Nilüfer’de bulunan yaralı, hasta ve güçten düşmüş olduğu tespit edilen sahipsiz hayvanlar bulundukları yerden alınıp, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne getirilerek burada tedavi altına alınıyor. Tedavileri yapılarak sağlıklarına kavuşan sokak hayvanları daha sonra alındıkları bölgeye bırakılıyor.Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sıcakların arttığı bu günlerde can dostların susuz kalma ihtimallerine karşı, hayvanseverlere de çağrıda bulunarak evlerinin önüne bir kap su bırakmalarını çağrısında bulunuyor.