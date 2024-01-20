Can dostlarını yalnız bırakmayan minikler örnek oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde minik öğrenciler, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi’nde eğitim aldı.

Osmaneli Balaban İlköğretim Okulu 1’inci sınıf öğrencileri, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi’nde tedavi olan can dostlarını yalnız bırakmadı. Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik ve ekibi tarafından çocuklara hayvan sevgisi ve sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Çocuklara kulağında küpe olan hayvanların kısırlaştırılmış, sağlıklaştırılmış ve alındıkları bölgeye geri bırakılan köpekler olduğu, onlardan korkulmaması gerektiği hususlarda farkındalık oluşturuldu. Minik öğrenciler, tedavi gören can dostlarını ziyaret ederek eğitimlerini tamamladı.