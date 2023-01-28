Çan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu'nda Tekne güven tazeledi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu düzenlendi.

S.S Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi konferans salonunda gerçekleşen yıllık genel kurulda, Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Davut Tekne güven tazeleyerek yeniden başkan oldu. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, “Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Davut Tekne güven tazeleyerek tekrar başkan oldu. Başkan ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi. Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan ise, “Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldık. Şehrimize, esnafımıza ve insanımıza değerli hizmetlerde bulunan S.S Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Davut Tekne ve yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu. Güven tazeleyen Davut Tekne, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kuruluna Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, çevre İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri ve muhtarlar katıldı.