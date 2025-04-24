Can Kaybı Yok, Tüm Mahallelere Ulaşıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 6.2 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından açıklamalarda bulundu. “Hepimize geçmiş olsun. 23 Nisan kutlamalarındaydık. Çok şiddetli bir sarsıntı yaşadık” şeklinde konuşan Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de bu sarsıntıyı en yoğun hisseden yerlerden biriydik. İlk andan itibaren ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Çevremizdeki yapıların kontrollerini gerçekleştirdik. Şiddetli bir sarsıntıydı ancak devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.

35 mahallenin tamamıyla iletişim sağlandığını belirten Başkan Balcıoğlu, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. “Vatandaşlarımızın riskli binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında kalmalarını istiyoruz. Gıda ve temel ihtiyaçlarla ilgili her türlü desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

Deprem sırasında yalnızca iki vatandaşın panik nedeniyle hafif şekilde yaralandığını ve ayakta tedavi edildiklerini açıklayan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Tüm hemşehrilerimizi, tedbir amacıyla Belediyemizin belirlediği deprem toplanma alanlarına davet ediyoruz. En yakın toplanma alanınızı belediyemizin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımızdan kolaylıkla öğrenebilirler.”

Ayrıca ilçe genelinde artan araç yoğunluğuna dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, özel araçların mümkün olmadıkça kullanılmamasını istedi.

Kaymakam Toğan: “Sadece Riskli Bir Binada Hasar Tespit Ettik”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da yaptığı açıklamada, tüm kamu kurumlarının koordinasyon halinde olduğunu belirtti. Kaymakam Toğan, “Şu an itibarıyla mahallelerimizle iletişim sürüyor. Elimize ulaşan yıkım ya da ağır hasar bilgisi bulunmuyor” dedi.

Kaymakam Toğan, sadece daha önce kentsel dönüşüm kapsamına alınan 4 katlı bir binada hasar oluştuğunu aktararak, “Söz konusu yapı tahliye edildi. Orada kalan dört aileden üçü kendi imkânlarıyla konaklamaya geçti. Diğer vatandaşımızı biz misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trafikte yaşanan aksamaya da değinen Toğan, gereksiz araç kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti. Toğan, “Vatandaşlarımızdan yalnızca resmî açıklamalara itibar etmelerini, panikten kaçınmalarını rica ediyoruz” dedi.