Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.08.2023 tarih ve 2023/388 tarihli Bakanlık Onayı ile Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal’ın Tekirdağ Kapaklı Kaymakamlığına atanmasıyla, Çan Kaymakamlığına Sakarya Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu atandı.

Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu kimdir?

1978 yılında Erzurum’da doğan Nebioğlu, ilk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra, 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Kaymakam Nebioğlu, Askerlik görevini Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Erdek Özel Eğitim Komutanlığında yaptı. 2004 yılında Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etmiş olup Yozgat Aydıncık ve Kayseri Özvatan ilçelerinde Kaymakam Vekilliği; Kayseri Akkışla, Artvin Yusufeli, Gaziantep Araban, Erzincan Üzümlü, Rize Vali Yardımcısı, Sakarya Kocaali Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2023 Ağustos ayı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Çanakkale’nin Çan ilçesi Kaymakamı olarak atanan Dr. Nebioğlu, Yüksek Lisansı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde tamamladı. Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında, "Türkiye’de 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un Uygulanması: Yasaklar ve Sigaranın Toplumsal Algılanışı" isimli teziyle tamamlayarak, 18/07/2017 tarihinde doktora derecesi aldı. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Dr. Nebioğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.