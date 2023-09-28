Çan Kaymakamı Nebioğlu, Liselerde incelemelerde bulundu

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu ilçe merkezinde bulunan liselerde incelemelerde bulundu.

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu ilçe merkezinde bulunan İmam Hatip Lisesi, Çan Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik Eğitim Merkezi’nde sınıfları, atölyeleri, kütüphane ve sosyal alanlarda incelemelerde bulundu. Mutfak bölümünü ve atölyeleri tek tek gezen Kaymakam Nebioğlu, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Okul Müdürlerinden yapılan çalışmalarla ilgi detaylı bilgiler aldı. Sınıf ziyaretlerinden sonra okul idarecileri ile bir araya gelen Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu okulların genel durumları ve yapılan çalışmalar hakkında okul idarecileri ve öğretmenlerden bilgiler alıp karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Okul ziyaretleri sonunda Kaymakam Nebioğlu’na okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler göstermiş oldukları ilgi, alaka ve eğitime vermiş oldukları destekleri için teşekkür etti. Kaymakam Nebioğlu 2023-2024 eğitim öğretim yılı için başarılar diledi. Ziyaret ve incelemeler sırasında Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu’na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Güner Kara, okul müdürleri, idareciler ve öğretmenler eşlik etti.