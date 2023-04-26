Can Tanrıyar gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haber sitesi ve televizyon sahibi Can Tanrıyar ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Muhammed Yakut adlı şüphelinin yapmış olduğu suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hüseyin Can Tanrıyar’ın şüpheli Muhammed Yakut’a video paylaşımlarında kullanması için bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımlarda bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik de belirlemeler yapıldı. Öte yandan şüpheli Tanrıyar’ın şüpheli Yakut ile birlikte bir kişiye yönelik ’nitelikli yağmaya teşebbüs’ eyleminde bulunduğuna yönelik tespitler nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli Tanrıyar yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş’ta bulunan evinde gözaltına alınırken, yürütülen soruşturma ise sürüyor.