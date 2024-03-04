Can Uzun, A Milli Takım'ı seçti

Alman ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

Can Uzun, A Milli Takım'ı seçti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Alman ekibi Nürnberg’de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını açıkladı.

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Nürnberg forması giyen Can Uzun, milli takım tercihini yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yapığı açıklamayla tercihini A Milli Takım’dan yana kullandığını duyurdu. Genç oyuncu, paylaşımında, "Kalbimin sesini dinledim" dedi.

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Can Uzun’un, Almanya Milli Takımı’nı tercih hakkı da bulunuyordu.

Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can, 14 gol, 2 asistlik performansa imza attı.