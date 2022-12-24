Çan-Yenice yolunda sis etkili oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesi ile Yenice ilçesi arasındaki karayolunda yoğun sis etkili oldu.

Çan-Yenice yolunda sis etkili oldu
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EditörEditör
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Çanakkale’nin Çan ilçesi ile Yenice ilçesi arasındaki karayolunda yoğun sis etkili oldu.

Çan-Yenice karayolunda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yavaş ve kontrollü bir şekilde seyre devam etti.

Sis, öğle saatleri itibariyle etkisini kaybetmeye başladı.

Çan-Yenice yolunda sis etkili oldu
Çan-Yenice yolunda sis etkili oldu