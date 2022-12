Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Ecrin bebek için sahne aldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Can Yılmaz ve Zafer Algöz tarafından sahnelenen oyunun gelirinin tamamı Ecrin Yiğit bebeğin kampanyasına bağışlanacak.

SMA Tip1 hastası Ecrin bebeğin kampanyasına destek olmak için Çerkezköy’e davet edilen Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün sahne aldığı iki perdelik stand-up gösterisinde sanatçıların tiyatro ve sinema sahnelerinde yaşadıkları anekdotları, trajikomik olayları kendilerine has üslup ve replikleriyle anlatımları, salonu dolduran yüzlerce kişiyi kahkahaya boğdu. Sahneledikleri oyunla her yerde büyük beğeni toplayan ikili, 200’üncü gösterilerini Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi. Biletleri 150 TL’den satılan oyunun sergilendiği salonun girişine Ecrin bebeğin babası Zeydin Yiğit ve gönüllüler tarafından konulan bağış kutusu ise oyun kadar sanatseverlerden ilgi görmedi.

İronik göndermeler yaptı

Sahnelenen iki perdelik stand-up’ta ikilinin tanıştığı yıllar arasında kendileri ve diğer sanatçılar arasında setlerde, tiyatro salonlarında, sahnelerde geçen trajikomik olaylar anlatıldı. Oyunda sık sık sanatçı kardeşi Cem Yılmaz’a ironik göndermeler yapan Can Yılmaz, “Cem Yılmaz var, o ünlü, ben de varım. O güldüğünüz fakat bilmediğiniz birçok esprinin arkasında ben varım” dedi.

Sanatçılar Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün kendilerine has üsluplarıyla eğlenceli bir şekilde sundukları sohbet tadındaki gösteri, sahnedeki uyum ve performansları beğeni toplarken, 62’nci yaşını geride bırakan, yüzlerce sinema filminde ve bir o kadar da tiyatro oyunu ile televizyon dizisinde rol alan usta sanatçı Zafer Algöz’ün attan örnek vererek anlatımı da seyirciden bol alkış aldı. Gösteride Cem Yılmaz ve Can Yılmaz’ın dayıları İnce Mehmet’in anılarının ve anne Sebahat Yılmaz’ın öğütleri de yer aldı. Av Mevsimi, AROG, Arif 216, Yahşi Batı gibi sinema filmleri ile Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri isimli dizisinin setinde yaşadığı komik anı ve olayların da anlatıldığı oyun, Çerkezköy’deki sanatseverlerden tam not aldı.