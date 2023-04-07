Çanakkale’den Anadolu’ya Projesi dahilinde 12 yıldır farklı yerleri gezen Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Ayvalık’ta kapılarını açtı. Çanakkale Destanı’nın izlerini barındıran müze Kırlangıç Yaşam Merkezi, Belediye Sergi Salonu’nda 14 Nisan akşamına kadar ziyaret edilebilecek. Çanakkale’den Anadolu’ya projesi dahilinde 12 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında şehirleri gezen “Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi” Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla Ayvalıklılarla buluştu.

Müzeyi gezerken duygulu anların yaşandığı ve bin parça tarihi eserin sergilendiği müzeyi ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan’dan bilgi aldı. Anlatılanları dikkatle dinleyen Başkan Ergin, 7’den 77’ye her yaştan insanın müzeyi mutlaka gezmesini ve gerçek tarihi bilgilere sahip olması gerektiğini söyledi.

Başkan Ergin, “Özellikle öğrencilerin Çanakkale destanını hissetmeleri amacıyla böyle bir kültür programını kentimize getirdik. Biz dönem dönem kentimizdeki öğrencilere böyle olanaklar sağlıyoruz. Aslında Çanakkale’ye götürüp kanla yıkanmış o toprakları bizzat yerinde görmeleri gerekiyor. Ancak müzeyi ayaklarına kadar getirdik. Kentimizde eğitim gören öğrenciler 14 Nisan akşamına kadar müzeyi gezip her türlü bilgili burada bulacaklar” dedi.